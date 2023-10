In un mondo post-apocalittico dove la natura si riprende i suoi diritti. Costruisci un bunker, armi, riscaldati e produci il tuo cibo per proteggerti da questo mondo spietato e dai tanti altri sopravvissuti. Gioca subito online in modo completamente gratuito con altri giocatori!

Sito web:devast.io

