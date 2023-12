Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Jungle Friends su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Jungle Friends è un avvincente gioco inattivo in cui entri nelle zampe di una simpatica volpe! Il tuo compito è esplorare diverse aree e soddisfare le esigenze dei tuoi vari amici animali. Inizia dando da mangiare ai procioni bacche succose, progredirai fino ad accendere falò per comodi sonnellini, piantare carote, prenderti cura di pecore e galline, tosare la lana, raccogliere uova, offrire docce rinfrescanti agli orsi, pescare e molto più di quanto potresti immaginare! Sembra molto? Non preoccuparti! Avrai l'assistenza di fidati furetti e cani per alleggerire il carico. Usa le monete guadagnate per migliorare le tue capacità gestionali, sbloccare nuove aree di lavoro e aumentare l'efficienza del tuo personale. Ricordati di controllare il tuo inventario per vestire la tua volpe! Quanti amici nella giungla puoi fare?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jungle Friends. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.