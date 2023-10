Avalanche è un gioco di abilità creato da Nitrome. In questo gioco sei un pinguino su una slitta il cui obiettivo principale è correre più veloce di una valanga. Quindi pensa in piedi e supera tutti gli ostacoli pericolosi che ti ostacolano. Ci sono due modalità di gioco in Avalanche: la modalità storia normale in cui puoi giocare attraverso 15 livelli. Oppure prova la modalità sopravvivenza in cui continui a scivolare lontano dalla valanga finché non perdi la partita. Quanti pesci puoi catturare in Avalanche senza cadere? Accelera - Freccia D o destra Frena - Freccia A o sinistra Salta - Freccia W o Su (tieni premuto per saltare più in alto) Avalanche è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny , Skywire, Twin Shot, Soggetto del test verde e Soggetto del test blu

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Avalanche. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.