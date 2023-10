A Pretty Odd Bunny è un platform stealth in cui sei un coniglio che caccia e mangia segretamente maiali. In ogni livello c'è un maiale che devi catturare senza essere visto dagli altri membri della tua comunità di conigli. Salta, accucciati, nasconditi dietro i cespugli, vai sotto i tronchi degli alberi e fai tutto ciò che è in tuo potere per mantenere segreta la tua dieta. Gioca a decine di livelli colorati ma pericolosi in mondi diversi e unici, raccogli monete nascoste, sblocca sfide e sorprese extra e divertiti! Riuscirai a mangiare tutti i maiali e a raccogliere tutte le monete segrete in A Pretty Odd Bunny? A Pretty Odd Bunny è stato creato da AJ Ordaz. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a A Pretty Odd Bunny gratuitamente su Poki. Puoi giocare a A Pretty Odd Bunny sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

