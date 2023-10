Il Gestore oggetti di Destiny (DIM) consente ai giocatori di Destiny di spostare facilmente gli oggetti tra i loro guardiani e la Cripta. L'obiettivo di DIM è consentire ai giocatori di equipaggiare rapidamente i propri guardiani. La nostra funzione Loadouts ottiene questo risultato rimuovendo i passaggi manuali necessari durante il trasferimento degli articoli. Gli equipaggiamenti danno ai giocatori la possibilità di definire i set di oggetti che desiderano sui propri guardiani. Quando viene selezionato un equipaggiamento, DIM sposterà tutti gli oggetti a cui fa riferimento l'equipaggiamento su un guardiano. Se l'oggetto è stato equipaggiato da un altro tutore, la funzione Loadout sostituirà quell'oggetto con un oggetto simile, se possibile, per consentire il trasferimento dell'oggetto a cui fa riferimento il Loadout. Con un semplice clic di un pulsante, puoi avere un guardiano pronto per PVP, PVE o Raid. DIM si basa sugli stessi servizi utilizzati dall'app Companion di Destiny per spostare ed equipaggiare oggetti. DIM non sarà in grado di smontare nessuno dei tuoi articoli.

Sito web:destinyitemmanager.com

