Little Alchemy 2

Little Alchemy, il gioco di creazione apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo, è tornato con più oggetti, un nuovo fantastico stile artistico e una musica adorabile! Mescola gli oggetti e crea il mondo da zero! Scopri oggetti entusiasmanti accompagnati da descrizioni divertenti e perditi esplorando la nuova, enorme libreria!

Sito web:littlealchemy2.com

