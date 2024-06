Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Voip Business su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

VoIP Business offre i servizi del sistema basato su cloud ed è disponibile in tutto il mondo. Offre la funzionalità di inoltro di chiamata nelle chiamate Internet VoIP utilizzando una sola rete per trasmettere dati e voce. L'utilizzo di una rete anziché di due riduce i costi delle chiamate per i clienti. Le chiamate via Internet hanno una vasta gamma di altre funzionalità, tra cui videochiamate, inoltro di chiamata e chiamate in conferenza.

Sito web: voipbusiness.com

