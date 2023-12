VBOUT è una piattaforma di marketing basata sull'intelligenza artificiale a cui si affidano migliaia di aziende in tutto il mondo per automatizzare e centralizzare il proprio marketing offrendo esperienze coinvolgenti e personalizzate al proprio pubblico. Agenzie e partner utilizzano VBOUT direttamente o tramite una configurazione white label per creare piani personalizzati, gestire account secondari e condividere risorse da un account cliente a molti. Con VBOUT puoi: - Gestire tutti i tuoi social media da un unico posto. - Interagisci con i tuoi clienti creando e inviando campagne e-mail vincenti. - Progetta pagine di destinazione straordinarie, personalizzate e dinamiche senza codifica. - Crea automazioni con un visual builder intuitivo. - Coltiva i lead dal clic alla chiusura e oltre. - Amplia e mantieni facilmente i tuoi elenchi di segmenti di pubblico. - Tieni traccia e analizza tutte le tue attività di marketing su una dashboard personalizzabile. La piattaforma dispone di pagine di destinazione e moduli drag-and-drop, un intuitivo generatore di automazione visiva, gestione dei social media, strumenti di email marketing e una libreria crescente di modelli predefiniti per un'ampia gamma di campagne di marketing. Analisi native approfondite e monitoraggio dei lead forniscono agli esperti di marketing una visione completa della pipeline, del coinvolgimento degli elenchi e delle prestazioni delle campagne. Le aziende e le agenzie in crescita si affidano alla piattaforma flessibile di VBOUT e al pluripremiato supporto premium gratuito per aiutarli ad attirare i clienti giusti, convertire più visitatori in clienti ed eseguire campagne di marketing complete in un'unica piattaforma facile da usare.

Sito web: vbout.com

