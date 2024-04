Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MioDatos su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

MioDatos è una piattaforma di marketing automation progettata per tutte le tue esigenze di marketing! Puoi creare campagne di marketing, bellissime email, post sui social media, pagine di destinazione, campagne di referral, documenti di marketing e altro ancora! Crea campagne di marketing per il trimestre, il lancio di nuovi prodotti, le festività e così via. MioDatos consente inoltre alle aziende di creare campagne di marketing in co-branding e quindi di condividerle con i propri partner di canale.

miodatos.com

