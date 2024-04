Software di marketing attraverso il canale - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software di marketing attraverso il canale consente ai marchi di connettersi senza problemi con i propri operatori di marketing del canale, partner (come rivenditori, agenti, distributori e rivenditori) e agenzie per eseguire programmi di marketing scalabili. Questo software facilita la configurazione di esperienze di contenuti personalizzabili per operatori di marketing locali o partner di canale, nonché l'esecuzione di campagne di marketing digitale per conto del marchio. Conosciuto anche come software di marketing distribuito, offre supporto marketing continuo ai partner di canale, aiutando le aziende nella gestione del marchio e nel monitoraggio delle prestazioni del canale. Distinto dal software di gestione dei partner, che facilita principalmente la comunicazione e lo scambio di contenuti tra l'azienda e i suoi partner, il software di marketing attraverso il canale si concentra specificamente sull'automazione del processo di marketing. Fornisce strumenti per creare campagne e contenuti di marketing, riducendo così i costi per le aziende. Gli operatori di marketing utilizzano questo software per ottimizzare i finanziamenti per il marketing locale ed espandere la pubblicità e i messaggi di marketing locale attraverso le loro reti distribuite. A differenza dei software di marketing automation, che semplificano anche i flussi di lavoro di marketing e misurano i risultati delle campagne, i software di marketing attraverso il canale vengono utilizzati esclusivamente dai partner di canale per amplificare i marchi e aumentare le entrate. Offre ai marchi un maggiore controllo sull'uso dei materiali di marketing all'interno delle reti distribuite, offrendo allo stesso tempo ai partner la flessibilità di personalizzare i contenuti di marketing. Il software di marketing attraverso il canale spesso si integra con il software CRM, consentendo ai partner di caricare lead e record aggiuntivi per scopi di marketing. Per essere incluso nella categoria Marketing attraverso il canale, un prodotto deve: * Consenti ai partner di canale di accedere a materiali, risorse e strumenti di marketing tramite una piattaforma automatizzata. * Fornire funzionalità di gestione dei lead, tra cui nutrimento dei lead, punteggio dei lead e monitoraggio dei lead. * Assistere i partner di canale nell'implementazione di campagne di marketing efficaci, scalabili e conformi al marchio. * Offri funzionalità di reporting per monitorare il successo dei programmi di marketing attraverso il canale, che comprendono e-mail, eventi, pubblicità digitale e altri parametri.