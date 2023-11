Una piattaforma scalabile per la creazione di campagne per i team di marketing aziendale. Knak Enterprise consente una collaborazione efficiente tra team di marketing globali e decentralizzati, mantenendo il controllo del marchio. Consenti ai tuoi dipendenti di creare splendide email e pagine di destinazione in pochi minuti, senza necessità di codifica.

Sito web: knak.com

