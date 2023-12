transloads.co: la piattaforma di trasbordo unificata include tutto ciò di cui hai bisogno per avviare, gestire e far crescere la tua attività di trasbordo. Gestisci piazzale, magazzino, deposito di container o merci alla rinfusa sui binari. transloads.co ™ offre l'unico software SaaS Transload Yard Management appositamente creato per gli scali di ricarica da ferrovia a camion di piccole e medie dimensioni. Il nostro software di trasferimento basato su cloud è progettato per facilità d'uso e facilità di proprietà, in modo che i clienti possano concentrarsi sulla gestione della propria attività, piuttosto che sui server. Il software copre tutte le aree di gestione dei terminali di ricarica, tra cui: - gestione account, - gestione spedizioni in entrata e in uscita, - tracciabilità dell'inventario, - controlli qualità, - gestione controstallie, - fatturazione e generazione BOL, - gestione tracce, - gestione campi dati personalizzati , - reporting e analisi, - e molto altro ancora. transloads.co non richiede alcun hardware proprietario e offre un portale di gestione completo su desktop, nonché un'interfaccia mobile per le squadre sul campo. Il nostro sistema di gestione del piazzale è progettato per gestire una varietà di merci, comprese merci dimensionali e sfuse.

Sito web: transloads.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a transloads.co. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.