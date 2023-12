Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per FourKites su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Visibilità reale end-to-end con monitoraggio in tempo reale delle merci in transito e in deposito, il tutto su un'unica piattaforma completa. Ti aiutiamo a trasformare la tua attività e a rendere il tuo cantiere una parte agile e interconnessa della tua catena di fornitura complessiva. Con FourKites ottieni il sistema di gestione del cantiere (YMS) più avanzato disponibile. A differenza delle tradizionali soluzioni di gestione del piazzale che possono solo mostrarti cosa c'è nel tuo piazzale, FourKites sfrutta la visibilità in tempo reale delle merci in transito e nel piazzale per offrirti flessibilità e approfondimenti senza pari.

Sito web: fourkites.com

