TeamDynamix offre IT Service Management (ITSM) con Project Portfolio Management (PPM) su una piattaforma combinata insieme all'integrazione aziendale e al flusso di lavoro tramite iPaaS - piattaforma di integrazione come servizio. Si tratta di una piattaforma senza codice che può facilmente espandersi al marketing, alle strutture, alle risorse umane e ad altre aree, senza alcuna codifica o scripting. TeamDynamix può contribuire a migliorare l'erogazione dei servizi IT con il supporto per ITIL, ottenere migliori risultati di progetto e favorire la trasformazione digitale.

Sito web: teamdynamix.com

