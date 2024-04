Software di analisi del testo - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software per l'analisi del testo, noto anche come analisi del testo o software di text mining, aiuta gli utenti a estrarre informazioni da dati di testo strutturati e non strutturati attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Queste informazioni comprendono l’analisi del sentiment, l’identificazione di frasi chiave, l’identificazione del linguaggio, il riconoscimento di temi e modelli e il rilevamento di entità, tra le altre funzionalità. Queste soluzioni sfruttano la potenza della PNL e dell'apprendimento automatico per estrarre informazioni diverse e offrire rappresentazioni visive dei dati per una più semplice comprensione. Gli strumenti di analisi del testo sono in grado di elaborare dati di testo provenienti da varie fonti, come e-mail, trascrizioni di telefonate, sondaggi, feedback dei clienti e altri documenti testuali. Inserendo dati di testo da questi diversi canali, le aziende possono migliorare la propria capacità di comprendere e analizzare il sentiment dei clienti o dei dipendenti, classificare in modo intelligente i documenti e migliorare i contenuti scritti. Il software di analisi del testo può essere integrato con altri strumenti analitici, tra cui analisi di big data e piattaforme di business intelligence, per aumentare ulteriormente le capacità di analisi dei dati.