Kimola è una società ResTech che offre prodotti SaaS per professionisti della ricerca. Kimola Analytics fornisce diversi aspetti dello stile di vita di uno specifico pubblico di consumatori. Questi segmenti di pubblico vengono definiti dagli utenti e generati dal motore di intelligenza artificiale di Kimola. In questo modo gli inserzionisti possono capire in pochi secondi dove si ritrova il loro pubblico, cosa guardano in TV, quale celebrità o influencer preferiscono e come si differenziano in base ai loro interessi. Kimola Cognitive fornisce servizi API agli sviluppatori per utilizzare la nostra tecnologia nelle loro app. Questi servizi API rilevano la lingua e le emozioni di un blocco di testo, estraggono entità ed effettuano ricerche all'interno di un grande volume di dati di testo non strutturati.

Sito web: kimola.com

