Software per comunicazioni interne - App più popolari - Slovenia

Matilda Workspace

matilda.io

Il nuovissimo spazio di lavoro all-in-one per i team moderni Abbracciando il concetto di spazio di lavoro unificato, Matilda riunisce in un unico posto una potente suite delle migliori app della categoria, consentendo ai team di tutto il mondo di connettersi, creare, coordinare e soddisfare i propri clienti senza sforzo. Con la sua missione di semplificare la tecnologia, Matilda consente alle organizzazioni di fare di più con meno, rendendolo uno strumento essenziale sia per le startup che per le aziende Fortune 500. Caratteristiche principali: -Potenti app incluse: Matilda viene fornita con una suite di potenti applicazioni tra cui Documenti, Progetti, Tabelle, Chat, Clienti e Copilota, garantendo che i team dispongano di tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo. - Crea con facilità: con Documenti, i team possono apportare modifiche congiunte in tempo reale, semplificando la creazione e il coordinamento dei documenti. Questa funzionalità mira a sostituire Google Docs, Notion e Coda, fornendo un'esperienza più integrata ed efficiente. - Gestione semplificata dei progetti: la funzione Progetti di Matilda consente la gestione e il monitoraggio senza sforzo di ogni aspetto dei tuoi progetti. Con funzionalità come la pianificazione automatica, è progettato per sostituire strumenti come Jira, Trello e Asana. - Gestione avanzata dei dati: sebbene le tabelle siano in arrivo, promettono di ridefinire la gestione dei dati sincronizzando i dati da centinaia di fonti o creando nuove raccolte, con l'obiettivo di sostituire strumenti come Airtable, Notion e Segment. - Comunicazione senza soluzione di continuità: la chat riunisce tutte le comunicazioni del team in un unico posto, integrate tra progetti, attività e documenti, fornendo un'alternativa a Slack e MS Teams. - Gestione delle relazioni con i clienti: la funzionalità Clienti, di prossima uscita, consentirà ai team di monitorare facilmente i lead e gestire le interazioni con i clienti in un'unica interfaccia semplificata, con l'obiettivo di sostituire Salesforce e Hubspot. - Assistenza basata sull'intelligenza artificiale: Copilot offre assistenti IA personalizzati per aiutare ad automatizzare e semplificare i flussi di lavoro, con l'obiettivo di sostituire gli strumenti IA come ChatGPT e Google Bard. Conclusione: Matilda Workspace si distingue come una soluzione onnicomprensiva che non solo promette di razionalizzare e semplificare il modo in cui i team lavorano, ma abbraccia anche il futuro con le sue capacità basate sull'intelligenza artificiale e l'impegno per la sostenibilità. Che tu stia gestendo progetti, coordinandoti con il tuo team, gestendo le relazioni con i clienti o sfruttando l'intelligenza artificiale per l'automazione, Matilda Workspace fornisce una piattaforma intuitiva, potente e adattabile per far prosperare ogni tipo di team. Prova Matilda oggi e sperimenta il futuro del lavoro, progettato per aiutarti a consegnare i progetti in tempo, ogni volta.