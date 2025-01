Software di ricerca aziendale - App più popolari - Polinesia francese

GoSearch

GoSearch è una piattaforma di ricerca aziendale con intelligenza artificiale generativa dei creatori di GoLinks. GoSearch collega oltre 100 applicazioni personali e aziendali per fornire un'unica interfaccia unificata per la ricerca, basata sull'intelligenza artificiale generativa per informazioni riepilogate da più fonti. Che la query sia "come reimpostare la mia password" o "roadmap q4", GoSearch funziona come Google per far emergere risorse in base alla pertinenza: documenti interni, persone, attività, conversazioni chat e altro ancora. L'intelligenza artificiale generativa riassume il contesto e le informazioni rilevanti contenuti nelle risorse personali e aziendali per fornire una risposta completa, comprese le persone e i luoghi giusti nella tua organizzazione in cui puoi scoprire ulteriori conoscenze. L'assistente conversazionale integrato di GoSearch, GoAI, trasforma la tua ricerca in una chat interattiva che supporta i follow-up e restituisce output sia dalle app connesse della tua organizzazione che dalla conoscenza esterna di ChatGPT. Semplifica la comunicazione e porta la gestione della conoscenza a un nuovo livello di efficienza con GoSearch. Scopri di più su www.gosearch.ai e ottieni la tua demo personalizzata su www.gosearch.ai/sales.