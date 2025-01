Software di riconoscimento dei dipendenti - App più popolari - Polinesia francese

Guusto

guusto.com

Riconoscimento creato per avere un impatto sulla fidelizzazione in prima linea. Non un altro programma a punti! Inizia in pochi minuti, non in mesi, con un account utente singolo gratuito che può inviare premi a chiunque. Consegna flessibile per raggiungere i lavoratori in prima linea tramite Web, app mobile, display TV e opzioni di stampa che non richiedono tecnologia per essere riscattate. IMPATTO 5X del tuo budget: paghi solo per le persone che possono dare un riconoscimento, non ci sono ricarichi, i regali non reclamati vengono riaccreditati e 1 giorno di acqua pulita viene donato con ogni regalo inviato.