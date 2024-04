Software di informazione aziendale - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Piattaforme di business intelligence: il tipo più comune di strumenti di BI sono le piattaforme di business intelligence. Le piattaforme BI sono strumenti di analisi completi utilizzati da analisti e scienziati di dati. Spesso richiedono un certo livello di conoscenza della codifica o della preparazione dei dati. Queste soluzioni si collegano a database, data warehouse o distribuzioni di big data e offrono agli analisti la possibilità di armeggiare con i dati per scoprire informazioni approfondite. Alcune piattaforme BI offrono funzionalità di analisi avanzate, come analisi predittiva, analisi dei big data e la possibilità di acquisire dati non strutturati. Inoltre, le piattaforme BI possono offrire funzionalità self-service in modo che gli utenti aziendali di base possano utilizzare lo strumento, ma fondamentalmente devono essere utilizzate dai dati e dai team IT.