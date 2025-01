Software di messaggistica istantanea aziendale - App più popolari - Portogallo

ProofHub

Fondata nel 2012, ProofHub è una piattaforma di gestione dei progetti e collaborazione di team basata su cloud utilizzata dai team di tutto il mondo. ProofHub è un'applicazione di gestione del lavoro di prim'ordine progettata per aiutare i team nel lavoro quotidiano ed è utilizzata da oltre 85.000 team in tutto il mondo, tra cui Netflix, Google, NASA, Nike e Trip Advisor. ProofHub è un software di gestione dei progetti sorprendentemente semplice ma potente che fornisce una visione consolidata delle attività e dei progressi. Questo software di gestione dei progetti consente ai team di comunicare sul lavoro da qualsiasi luogo utilizzando qualsiasi dispositivo. Con un ricco set di funzionalità riunite in un'unica posizione, questo strumento SaaS online è progettato per aiutare le aziende a pianificare, coordinare, organizzare e realizzare rapidamente progetti di tutte le dimensioni. ProofHub è una soluzione economicamente vantaggiosa utilizzata da team e aziende di tutte le dimensioni in vari settori. ProofHub può aiutare le aziende a strutturare il proprio processo di lavoro risparmiando tempo e risorse, con funzionalità che vanno dalla gestione delle attività al monitoraggio del tempo, dai flussi di lavoro personalizzati alle prove online e molto altro ancora. ProofHub offre numerose funzionalità di collaborazione come chat, discussioni, annunci, integrazioni di terze parti, trasferimento di file e altro ancora. ProofHub ha un layout pulito e semplice con una curva di apprendimento bassa che fa sentire gli utenti come a casa. Oltre all'inglese, ProofHub è disponibile in tedesco, spagnolo, portoghese, francese, russo, italiano, olandese, cinese (Taiwan), turco e polacco. ProofHub è una soluzione conveniente che può essere utilizzata da team e aziende in vari settori. ProofHub fornisce tutte le funzionalità di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro in modo efficiente, dalla creazione di un progetto all'assegnazione di attività, al monitoraggio dei progressi, all'interazione con il tuo team e, infine, al completamento dei tuoi progetti in tempo.