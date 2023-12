Synology Inc. (cinese: 群暉科技; pinyin: Qúnhuī Kējì) è una società taiwanese specializzata in dispositivi NAS (Network-attached storage). La linea di NAS di Synology è conosciuta come DiskStation per i modelli desktop, FlashStation per i modelli all-flash e RackStation per i modelli con montaggio su rack. I prodotti Synology sono distribuiti in tutto il mondo e localizzati in diverse lingue. La sede centrale di Synology si trova a Taipei, Taiwan, con filiali situate in tutto il mondo. Nel 2018, il sito web di recensioni dei prodotti Wirecutter ha descritto Synology come "leader di lunga data nell'arena dei NAS domestici e per piccole imprese", sebbene sia ancora un nuovo arrivato nel campo dei router Wi-Fi.

Sito web: synology.com

