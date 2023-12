Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Spring Airlines su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Spring Airlines Co., Ltd. (cinese: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng GȔfèn Yăuxiàn Gōngsī) è una compagnia aerea low cost con sede presso l'Homeyo Hotel (cinese: Hangyou Hotel; pinyin: Hángyău Bīnguăn) nel distretto di Changning, Shanghai, Cina. Mentre la compagnia ha adottato il nome inglese "Spring Airlines", il nome cinese significa letteralmente "Spring Autumn Airlines".

Sito web: ch.com

