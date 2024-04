Poiché sempre più aziende si affidano ai modelli di intelligenza artificiale per aumentare il proprio impatto e i propri profitti, cresce la necessità di gestire, monitorare e ottimizzare il comportamento nella vita reale di questi modelli. Superwise.ai è la società che monitora e garantisce lo stato di salute dei modelli di intelligenza artificiale in produzione. Già utilizzato da organizzazioni di alto livello, Superwise.ai monitora quotidianamente milioni di previsioni per eliminare i rischi derivanti dalla natura di scatola nera di questi modelli: decisioni sbagliate, pregiudizi indesiderati e problemi di conformità. La loro soluzione di garanzia dell’intelligenza artificiale funge da unica fonte di verità per tutte le parti interessate e fornisce ai team di data science e operativi le informazioni giuste per ampliare il loro utilizzo dell’intelligenza artificiale diventando più indipendenti, agili e acquisendo fiducia nelle operazioni dei loro modelli. I casi d'uso implementati includono previsioni sul Customer Lifetime Value (CLV), rilevamento di frodi, lead scoring, sottoscrizione, rischio di credito e altro ancora. Riconosciuto per la sua tecnologia e il suo approccio innovativi, Gartner ha recentemente nominato superwise come Cool Vendor 2020 nella Enterprise AI Governance.

Sito web: superwise.ai

