Arthur è la società di prestazioni di intelligenza artificiale. Aiutiamo data scientist, proprietari di prodotti e leader aziendali ad accelerare le operazioni dei modelli tabulari, NLP e di visione artificiale per ottimizzare l'accuratezza, la spiegabilità e l'equità. * Precisione: monitora le prestazioni del modello per rilevare e reagire alla deriva dei dati e migliorare la precisione del modello per migliori risultati aziendali. * Spiegabilità: crea fiducia, garantisci la conformità e ottieni risultati ML più fruibili con le API di spiegabilità e trasparenza di Arthur * Equità: monitora in modo proattivo i bias, monitora i risultati del modello rispetto alle metriche di bias personalizzate e migliora l'equità dei tuoi modelli. * L'approccio allo sviluppo prodotto guidato dalla ricerca di Arthur promuove capacità esclusive nella visione artificiale, nella PNL, nella mitigazione dei pregiudizi e in altre aree critiche.

Sito web: arthur.ai

