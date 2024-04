Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per OctoAI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

OctoAI fornisce l'infrastruttura per eseguire, ottimizzare e scalare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa. OctoAI fa sì che i modelli funzionino per te, e non viceversa. Gli sviluppatori ottengono un facile accesso a un'infrastruttura AI efficiente in modo da poter eseguire i modelli che scelgono, ottimizzarli per il loro caso d'uso specifico e passare dallo sviluppo alla produzione senza problemi. Con i modelli base più veloci sul mercato (tra cui Llama-2, Stable Diffusion e SDXL), soluzioni di personalizzazione integrate e sistemi ML di livello mondiale sotto il cofano, gli sviluppatori possono concentrarsi sulla creazione di app che stupiscano i propri clienti senza diventare esperti di infrastrutture AI . Supportata da importanti società di venture capital, la società ha sede a Seattle, WA. OctoAI è fondata e guidata dai creatori Apache TVM, uno stack ML open source per prestazioni e portabilità dei modelli.

Sito web: octo.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a OctoAI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.