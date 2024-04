Pioniere del MIT e collaudato presso le aziende Fortune 500, Cleanlab fornisce il software di intelligenza artificiale data-centric più popolare al mondo. La maggior parte dell'intelligenza artificiale e dell'analisi sono compromesse da problemi relativi ai dati (errori di immissione dei dati, etichettatura errata, valori anomali, ambiguità, quasi duplicati, deriva dei dati, contenuti di bassa qualità o non sicuri, ecc.); Il software Cleanlab ti aiuta a correggerli automaticamente in qualsiasi set di dati di immagine/testo/tabella. Questa piattaforma senza codice può anche etichettare automaticamente grandi set di dati e fornire solide previsioni di apprendimento automatico (tramite modelli addestrati automaticamente su dati corretti automaticamente). Cosa posso ottenere dal software Cleanlab? 1. Convalida automatizzata delle tue origini dati (garanzia di qualità per il tuo team dati). I dati della tua azienda sono il tuo vantaggio competitivo, non lasciare che il rumore ne diluisca il valore. 2. Versione migliore del tuo set di dati. Utilizza il set di dati pulito prodotto da Cleanlab al posto del set di dati originale per ottenere ML/Analytics più affidabili (senza alcuna modifica nel codice esistente). 3. Migliore implementazione del machine learning (tempi di implementazione ridotti e previsioni più affidabili). Lascia che Cleanlab gestisca automaticamente l'intero stack ML per te! Con pochi clic, distribuisci modelli più accurati rispetto agli LLM OpenAI perfezionati per i dati di testo e lo stato dell'arte per i dati tabulari/immagine. Trasforma i dati grezzi in AI e analisi affidabili, senza tutto il lavoro manuale di preparazione dei dati.

