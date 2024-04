Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Weights & Biases su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Pesi e pregiudizi: la piattaforma per sviluppatori AI. Tieni traccia di tutto ciò che ti serve per rendere riproducibili i tuoi modelli con Pesi e bias, dagli iperparametri e il codice ai pesi del modello e alle versioni del set di dati. Weights & Biases aiuta il tuo team ML a sbloccare la propria produttività ottimizzando, visualizzando, collaborando e standardizzando il modello e le pipeline di dati, indipendentemente dal framework, dall'ambiente o dal flusso di lavoro. Utilizzato dagli ingegneri ML di OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub e MILA, W&B fa parte del nuovo standard di best practice per l'apprendimento automatico. W&B è gratuito per uso personale e progetti accademici ed è facile iniziare.

Sito web: wandb.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Weights & Biases. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.