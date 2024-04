Aiuta leggermente i team di machine learning a creare modelli migliori attraverso dati migliori. Consente alle aziende di selezionare i dati giusti per la formazione del modello utilizzando l'apprendimento attivo. Seleziona in modo intelligente i migliori campioni per l'addestramento del modello attraverso filtri avanzati e algoritmi di apprendimento attivo. * Bilancia le distribuzioni delle classi, rimuovi le ridondanze e le distorsioni dei set di dati. Etichetta solo i dati migliori per l'addestramento del modello fino a raggiungere la precisione target. * Analizza la qualità e la diversità dei tuoi set di dati. Comprendi meglio i tuoi dati con le visualizzazioni olistiche di Lightly, dal quadro generale fino alle più piccole sfumature dei tuoi dati. Scopri le distribuzioni delle classi, le lacune dei set di dati e i pregiudizi di rappresentazione prima dell'etichettatura per risparmiare tempo e denaro. * Monitora le prestazioni del tuo modello in produzione. Individua valori anomali e casi di fallimento. * Seleziona i dati fuori distribuzione direttamente sull'edge o sul cloud. Inviare nuovamente i dati per riqualificare e aggiornare il modello. * Gestisci il tuo set di dati. Tieni traccia delle diverse versioni e, una volta pronto il set di dati, condividilo semplicemente con l'etichettatura con un clic di un pulsante. Questo è leggero: l'apprendimento attivo end-to-end

Categorie :

Sito web: lightly.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lightly AI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.