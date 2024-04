Picsellia fornisce un intero stack di sviluppo AI ottimizzato per le immagini: copre ogni passaggio necessario per implementare un modello di visione artificiale in produzione. Gli utenti possono strutturare, utilizzare e migliorare i propri modelli di intelligenza artificiale direttamente sulla piattaforma. Caratteristiche principali di Picsellia: * Gestione dei dati: archivia, cerca, filtra e annota i tuoi dati in un unico posto. L'interfaccia di etichettatura centralizzata e intuitiva di Picsellia consente ai tuoi team di annotare simultaneamente. * Monitoraggio degli esperimenti: monitora e confronta i tuoi esperimenti e trova il modello con le migliori prestazioni. Una volta fatto ciò, Picsellia ti aiuterà a trovare la migliore combinazione di iperparametri per ottimizzare le prestazioni del tuo modello. * Elaborazioni: esegui attività come l'aumento dei dati direttamente sulla piattaforma. Automatizza i tuoi processi e avviali nel momento che desideri e sui dati che desideri. * Distribuzione del modello: distribuisci i tuoi modelli in produzione in un solo minuto, con o senza server. Avrai un endpoint API scalabile e serverless! * Monitoraggio del modello: monitora le prestazioni del tuo modello in tempo reale. Identifica e risolvi potenziali casi di errore prima che i tuoi clienti li sperimentino. Imposta avvisi. * Pipeline automatizzate: trasforma il ciclo di vita del tuo CV in un flusso di lavoro. Visualizza e rivedi direttamente le tue previsioni per migliorare i dati di addestramento e aumentare l'efficienza dei tuoi modelli. Picsellia è progettato per essere il più estensibile possibile, i nostri clienti non sono vincolati ai nostri prodotti poiché forniamo un ambiente aperto. Promuove la collaborazione, riduce i tassi di fallimento e si adatta alla tua azienda.

Sito web: picsellia.com

