Selfr is a plug-and-play AI-powered platform that helps data analysts and business people build automated pipelines that turn data from multiple sources into live BI dashboards. It eliminates the need to hire expensive data engineers to build and maintain a data stack, and automates a lot of tedious manual tasks.

Categorie :

Sito web: selfr.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Selfr. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.