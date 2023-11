CANDIS Smartbooks

CANDIS automatizza i processi finanziari come la ricezione delle fatture, l'immissione dei dati, l'approvazione delle fatture e l'esportazione dei dati per le piccole e medie imprese attraverso l'intelligenza artificiale. Tutto quello che devi fare è connettere alcune fonti di dati e CANDIS farà il lavoro manuale per te.

Sito web: candis.io

