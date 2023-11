Indivizo offre una piattaforma di assunzione basata sull'intelligenza artificiale con strumenti di reclutamento automatizzati per aiutare i professionisti delle risorse umane ad assumere i migliori talenti più rapidamente. Le loro soluzioni si adattano a tutte le diverse esigenze di assunzione: sono disponibili come piattaforma ATS end-to-end completamente personalizzabile, come processo di assunzione plug&play pronto all'uso o come strumenti di reclutamento automatizzati autonomi. Il loro obiettivo è sempre quello di offrire ai candidati la possibilità di mostrare il proprio talento in modo imparziale e obiettivo, con il risultato di decisioni di assunzione migliori e basate sui dati.

Sito web: indivizo.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Indivizo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.