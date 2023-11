HRMatrix è una soluzione di gestione delle risorse umane online con un bot di reclutamento AI automatizzato incorporato. Il bot per interviste parlanti di HRMatrix ha un'intelligenza artificiale all'avanguardia integrata per facilitare il processo di intervista. Può essere utilizzato come strumento preliminare per prendere decisioni migliori nel processo di assunzione. L'app web e mobile HRMatrix semplifica il ciclo di vita dei dipendenti dall'assunzione al pensionamento. Pianifica una demo per vederlo funzionare!!

Sito web: orblogic.com

