Yves Saint Laurent SAS, conosciuta anche come Saint Laurent e YSL, è una casa di moda francese di lusso fondata nel 1962 da Yves Saint Laurent e dal suo socio Pierre Bergé. L'azienda è specializzata in alta moda, prêt-à-porter, accessori in pelle e calzature. La sua linea di cosmetici, YSL Beauty, è di proprietà di L'Oréal.

Sito web: ysl.com

