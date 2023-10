Dolce & Gabbana, conosciuta anche con le iniziali D&G, è una casa di moda italiana di lusso fondata nel 1985 a Legnano dagli stilisti italiani Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La casa è specializzata in prêt-à-porter, borse, accessori e cosmetici e concede in licenza il proprio nome e marchio a Luxottica per gli occhiali.

Sito web: dolcegabbana.com

