Prada S.p.A. è una casa di moda italiana di lusso fondata nel 1913 a Milano da Mario Prada. È specializzato in borse in pelle, accessori da viaggio, scarpe, prêt-à-porter e altri accessori moda. Prada concede in licenza il proprio nome e marchio a Luxottica per gli occhiali e a L'Oréal per i profumi.

Sito web: prada.com

