Chanel è una casa di moda francese di lusso fondata nel 1910 da Coco Chanel a Parigi. Chanel è specializzata in prêt-à-porter femminile, beni di lusso e accessori e concede in licenza il proprio nome e marchio a Luxottica per gli occhiali. Chanel è ben nota per il suo profumo n. 5 e "Chanel Suit".

Sito web: chanel.com

