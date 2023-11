Immagina un'enorme biblioteca che possa contenere migliaia dei tuoi libri, disposti in un ordine conveniente, con le tue note a margine. Grazie alla tecnologia più recente, questa libreria è una realtà e sempre a portata di mano, non importa dove ti trovi o quale dispositivo utilizzi. PocketBook Cloud è un servizio multipiattaforma che combina il tuo e-reader, smartphone, tablet e PC Android o iOS, collegando tutti i dispositivi in ​​un unico ecosistema. Ti consente di sincronizzare i file dell'e-book, le tue posizioni di lettura e le impostazioni personali. In altre parole, puoi iniziare un libro sull'e-reader, continuare sul tuo cellulare e poi tornare di nuovo a PocketBook, senza perdere tempo a cercare la pagina giusta, cambiare il carattere o qualsiasi altra impostazione. Il servizio online PocketBook Cloud è stato creato per offrire la migliore esperienza di lettura agli appassionati di libri di tutto il mondo.

Sito web: pocketbook.ch

