"MANGA Plus by SHUEISHA" è il lettore manga ufficiale di Shueisha Inc. ed è disponibile a livello globale. Pubblichiamo i più grandi manga del mondo come Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach e altri ancora. Puoi leggere gli ultimi capitoli dei migliori manga GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO e CONTEMPORANEAMENTE con la sua uscita in Giappone!!

Sito web: mangaplus.shueisha.co.jp

