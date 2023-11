1paragraph è un lettore per ePub e pagine web. Per ogni testo, memorizza l'ultimo paragrafo letto, mostra quel paragrafo nella visualizzazione della libreria e scorre fino a quel paragrafo quando apri il libro. Nella vista della biblioteca i testi vengono ordinati in base all'ora in cui sono stati letti l'ultima volta.

Sito web: 1paragraph.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 1paragraph. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.