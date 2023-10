myON reader personalizza la lettura per gli studenti consigliando libri in base ai loro interessi, al livello di lettura e alle valutazioni dei libri che hanno letto. myON reader tiene traccia dell'utilizzo del libro e della crescita della lettura nel tempo e può proiettare il punteggio di lettura futuro di uno studente in base alle sue attuali attività di lettura all'interno del sistema.

Sito web: myon.com

