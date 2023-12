Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Angles su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Migliora la tua lettura con i riepiloghi dei libri personalizzati tramite intelligenza artificiale. Ottieni di più dalla tua lettura. Impara più velocemente. Il tutto con riassunti di libri su misura per il tuo personaggio. La nostra app basata sull'intelligenza artificiale è progettata per analizzare il libro, trovare le idee principali e adattarle al tuo carattere, alle tue preferenze e ai tuoi interessi unici. In questo modo, ti permettiamo di cogliere l'essenza di un libro in una frazione del tempo necessario per leggere l'intero testo. Dì addio alle lunghe sessioni di lettura e abbraccia un modo di apprendimento più efficiente con i nostri riepiloghi personalizzati.

