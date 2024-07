MyShell è una piattaforma di chat basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare e personalizzare il proprio assistente virtuale o robot. La piattaforma offre una varietà di strumenti di chat, come chat fissate e filtri per tipo, inclusi strumenti, intrattenimento e formazione, per migliorare l'esperienza dell'utente. L'officina robotica di MyShell consente agli utenti di creare e personalizzare il proprio assistente virtuale o robot, fornendo un'esperienza di chat personalizzata su misura per le loro esigenze specifiche. La piattaforma è supportata in più lingue, tra cui inglese e giapponese, e si integra con Telegram, una popolare app di messaggistica. Gli utenti possono accedere e registrarsi alla piattaforma per accedere a funzionalità aggiuntive, come una maggiore resistenza alle conversazioni. MyShell utilizza la tecnologia AI per offrire un'esperienza di conversazione intelligente e migliorare il coinvolgimento degli utenti. Nel complesso, MyShell offre una piattaforma di chat personalizzabile e intelligente che offre agli utenti la possibilità di creare e personalizzare il proprio assistente virtuale o robot. Con una varietà di strumenti e filtri di chat disponibili, gli utenti possono perfezionare la propria esperienza di chat per soddisfare le proprie esigenze specifiche. L'integrazione della piattaforma con Telegram e il supporto per più lingue la rendono accessibile a una base di utenti più ampia, mentre la sua tecnologia AI garantisce un'esperienza di conversazione intelligente e coinvolgente.

Sito web: myshell.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MyShell. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.