MindBehind è una piattaforma di gestione dell'intelligenza artificiale conversazionale che aiuta i team non tecnici a creare, lanciare e far crescere i propri chatbot e assistenti virtuali in un'unica piattaforma. MindBehind fornisce marchi di tutte le dimensioni e di diversi settori, come Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, con soluzioni facili da usare che aiutano a migliorare l'esperienza del cliente. I chatbot o gli assistenti virtuali realizzati con MindBehind possono essere aggiunti a siti Web, app mobili, interfacce di social media, come Facebook Messenger e WhatsApp, e molto presto assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Assistant.

Sito web: mindbehind.com

