Ideta offre una piattaforma senza codice che consente alle aziende di creare facilmente assistenti conversazionali su numerosi canali di comunicazione come pagine web, social media, app di messaggistica istantanea e altro tramite API. La soluzione rende accessibile a tutti la creazione di chatbot e l’uso dell’intelligenza artificiale. I SERVIZI DI IDEATA * Una piattaforma di creazione di chatbot senza codice * Uno strumento di gestione della comunità * Un team al tuo servizio per creare i tuoi assistenti conversazionali * Un corso di formazione di 5 giorni su argomenti di conversazione e sulla creazione del tuo primo bot IL VALORE AGGIUNTO DI IDEATA La piattaforma di Ideta è l'unica collaborativa, multi-NLP, scalabile, in SaaS (o on premise) che permette di creare chatbot personalizzati, connessi, multicanale e accessibili. LE REFERENZE DI IDEATA * Grandi clienti come ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, gruppo Brandt... * PMI che necessitano di adattare e automatizzare i propri servizi in forma conversazionale Secondo Salesforce e Gartner, il 77% dei consumatori ritiene che i chatbot trasformeranno le loro aspettative nei confronti delle aziende nei prossimi 5 anni e il 50% delle aziende spenderà di più sui chatbot che sullo sviluppo di applicazioni mobili nel 2021.

Sito web: ideta.io

