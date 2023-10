RecurAI consente ad aziende e privati ​​di creare e implementare facilmente chatbot avanzati collegando varie tecnologie di intelligenza artificiale come PaLM e GPT in una piattaforma unificata. Con una configurazione low-code e SDK robusti, RecurAI fornisce agli sviluppatori gli strumenti per creare esperienze di conversazione personalizzate che coinvolgono e deliziano gli utenti, favorendo il successo di marchi e progetti.

Sito web: recurai.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Recurai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.