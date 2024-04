Floatbot è una piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale basata su SaaS, "no-code" end-to-end, basata su "IA generativa" che aiuta Fintech e aziende ad automatizzare l'assistenza clienti, aumentare l'esperienza del cliente e l'onboarding digitale tramite chatbot e voicebot basati sull'intelligenza artificiale. La sua piattaforma fai-da-te "No Code" che consente di creare bot ibridi utilizzando strumenti avanzati di creazione di flussi di lavoro e intelligenza artificiale conversazionale. Floatbot ha ricevuto il premio Emerge50 all'NPC [Nasscom Product Conclave] in 10 categorie. Floatbot è tra i primi 5 nella categoria SaaS! IDC presenta Floatbot come innovatore per i servizi bancari e finanziari in India [11 dicembre 2019] I bot sviluppati in Floatbot possono essere avviati nel portale Web, app mobili (iOS e Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot supporta anche la sintesi vocale e la sintesi vocale per Voicebot. Floatbot è integrato con Contact Center per Voicebot. Floatbot è una piattaforma ibrida, una delle pochissime a livello globale, che consente lo sviluppo di Chatbot e Voicebot omnicanale in poche ore, in cui una Fintech o una banca possono sviluppare diversi bot che interagiranno o converseranno con il cliente attraverso i canali Chat e Voce, a diverse fasi del loro percorso [Assistenza clienti, Convalida lead, Verifica KYC, Riscatto punti fedeltà, Promemoria di pagamento, Ciclo di feedback, Prodotti cross-sell/up-sell, ecc.]. Floatbot consente agli utenti di passare senza problemi dal canale vocale a quello di chat mantenendo comunque le sessioni e il contesto precedenti.

Categorie :

Sito web: floatbot.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Floatbot. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.