Luzmo (in precedenza Cumul.io) è una piattaforma di analisi incorporata, creata appositamente per le aziende SaaS. Dà vita a dati complessi con dashboard belli e facili da usare, integrati perfettamente in qualsiasi piattaforma SaaS o web. Con Luzmo, i team di prodotto possono aggiungere insight di grande impatto al loro prodotto SaaS in pochi giorni, non in mesi. E porta gli utenti dei prodotti dai dati alle decisioni, rapidamente.

Categorie :

Sito web: luzmo.com

