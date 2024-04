Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Epsilon3 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La piattaforma software di Epsilon3 gestisce procedure operative complesse, facendo risparmiare tempo agli operatori e riducendo gli errori. Supporta l'intero ciclo di vita di un progetto dall'integrazione e test fino alle operazioni live. -Procedure interattive sincronizzate in tempo reale per più programmi/missioni -Processo di rilascio integrato che comprende approvazioni, modifiche, feedback in linea e tracciamento delle modifiche tra le revisioni -Database interrogabile delle procedure in esecuzione -Visualizzazioni e funzionalità delle procedure manuali e automatizzate - Telemetria integrata, comando e controllo e dati di missione: analisi, report e dashboard dettagliati

Sito web: epsilon3.io

